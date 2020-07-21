Палата представників США схвалила нові санкції проти «Північного потоку-2″

Палата представників Конгресу США схвалила зміни в законодавстві, які передбачають нові санкції проти компаній, причетних до будівництва російського газопроводу «Північний потік-2″.



Передає Радіо Свобода.

Палата представників, в якій більшість має Демократична партія, схвалила відповідну поправку до Закону про національну оборону. Відтак її мають розглянути в Сенаті, після чого зміни має підписати президент Дональд Трамп.

«Росія намагається побудувати газогін «Північний потік-2», аби отримати надмірний контроль над нашими європейськими союзниками та їхніми джерелами енергії… Ми повинні зупинити ворожу стратегію впливу (президента Росії Володимира – ред.) Путіна», – заявив у Твітері член Палати представників, республіканець Стів Вомак.

Раніше «Термінал» писав, що у Кремлі заявили, що санкції США не змінять планів РФ щодо «Північного потоку-2″.