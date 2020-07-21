Понад 25 тис. українських домогосподарств заощаджують встановили сонячні електростанції

Обновлено: Июль 21, 2020. Тэги: , ,

Понад 25 тис. українських домогосподарств заощаджують встановили сонячні електростанції

Станом на 1 липня 2020 р. вже понад 25600 домогосподарств в Україні  використовують «чисту» електроенергії, встановивши сонячні електростанції (СЕСд).

Інформує Держенергоефективності.

Обсяг вкладених родинами інвестицій перевищує 520 млн євро, а сумарна потужність усіх СЕСд — 658 МВт.

Зокрема, впродовж II кварталу 2020 р. ще близько 1500 домогосподарств перейшли на сонячні панелі.

ТОП-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:

  • Дніпропетровська –  майже 3500;
  • Тернопільська – більше 2200;
  • Київська – більше 2000;
  • Івано-Франківська — більше 1900;
  • Закарпатська — майже 1600.

Слід зазначити, що зміни щодо підтримки розвитку відновлюваної енергетики, які наразі активно обговорюються, не стосуються домогосподарств.

Читайте у «Терміналі»: Україна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі, — прем’єр-міністр.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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