Понад 25 тис. українських домогосподарств заощаджують встановили сонячні електростанції

Станом на 1 липня 2020 р. вже понад 25600 домогосподарств в Україні використовують «чисту» електроенергії, встановивши сонячні електростанції (СЕСд).
Інформує Держенергоефективності.
Обсяг вкладених родинами інвестицій перевищує 520 млн євро, а сумарна потужність усіх СЕСд — 658 МВт.
Зокрема, впродовж II кварталу 2020 р. ще близько 1500 домогосподарств перейшли на сонячні панелі.
ТОП-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:
- Дніпропетровська – майже 3500;
- Тернопільська – більше 2200;
- Київська – більше 2000;
- Івано-Франківська — більше 1900;
- Закарпатська — майже 1600.
Слід зазначити, що зміни щодо підтримки розвитку відновлюваної енергетики, які наразі активно обговорюються, не стосуються домогосподарств.
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