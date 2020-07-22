Буславец просит направить 140 миллионов из фонда борьбы с коронавирусом на добычу урана

Министерство энергетики просит выделить 140 миллионов из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на расширение мощностей «Новоконстантиновской шахты» госпредприятия «Восточный ГОК». Соответствующее протокольное решение было принято на заседании правительства 22 июля.

Передает БизнесЦензор.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец уточнила, что министерство предлагает выделить средства из фонда борьбы с коронавирусом для финансирования государственного инвестиционного проекта «Новоконстантиновская шахта»: развитие производственных мощностей».

По словам и.о. министра, изначально на этот проект в госбюджете было предусмотрено 140 млн грн, но после внесения изменений в бюджет в апреле финансирование по этой программе было аннулировано.

«Отсрочка реализации инвестиционного проекта может привести к уменьшению объемов добычи урановой руды и производства уранового оксидного концентрата в стране, а также росту зависимости отечественной атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой продукции», – пояснила необходимость выделения средств Бкславец.

Ранее «Терминал» писал, что бюджетом 2020 передбачено 140 млн на збільшення видобутку вітчизняної уранової руди.