Буславец просит направить 140 миллионов из фонда борьбы с коронавирусом на добычу урана

Обновлено: Июль 22, 2020. Тэги: , ,

Буславец просит направить 140 миллионов из фонда борьбы с коронавирусом на добычу урана

Министерство энергетики просит выделить 140 миллионов из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на расширение мощностей «Новоконстантиновской шахты» госпредприятия «Восточный ГОК». Соответствующее протокольное решение было принято на заседании правительства  22 июля.

Передает  БизнесЦензор.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец уточнила, что министерство предлагает выделить средства из фонда борьбы с коронавирусом для финансирования государственного инвестиционного проекта «Новоконстантиновская шахта»: развитие производственных мощностей».

По словам и.о. министра, изначально на этот проект в госбюджете было предусмотрено 140 млн грн, но после внесения изменений в бюджет в апреле финансирование по этой программе было аннулировано.

«Отсрочка реализации инвестиционного проекта может привести к уменьшению объемов добычи урановой руды и производства уранового оксидного концентрата в стране, а также росту зависимости отечественной атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой продукции», – пояснила необходимость выделения средств Бкславец.

Ранее «Терминал» писал, что бюджетом 2020 передбачено 140 млн на збільшення видобутку вітчизняної уранової руди.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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