Энергоатом начал экспорт электроэнергии в Беларусь

В среду, 22 июля, в полночь начался экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь.

Передает Энергоатом.

Туда направлен реализованный ГП «НАЭК «Энергоатом» на площадке Украинской энергетической биржи объем – 12 тыс. МВт-час электроэнергии базовой нагрузки поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн/МВт-час.

Согласно контракту, эта электроэнергия предназначена для дальнейшей продажи и/или поставок за границы Украины. При этом покупатель обязан самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом готов напрямую поставлять электроэнергию населению, — вице-президент НАЭК.