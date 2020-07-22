Нефтяные цены снизились по сравнению со вчерашними торгами

Цены на нефть эталонным марок снижаются в ожидании публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах.

Ранее Американский институт нефти (API) указал на рост запасов в США за неделю. Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов — почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 по Киеву составила $43,94 за баррель, что на $0,38 (0,86%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Вчера эти контракты подорожали на $1,04 (2,4%), до $44,32 за баррель.

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,47 (1,12%) — до $41,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1 — до $41,92 за баррель.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах сегодня в 17:30 по Киеву.

Ранее «Терминал» писал, что цены на нефть растут на фоне надежд на восстановление спроса.