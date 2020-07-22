Нефтяные цены снизились по сравнению со вчерашними торгами

Обновлено: Июль 22, 2020. Тэги:

Нефтяные цены снизились по сравнению со вчерашними торгами

Цены на нефть эталонным марок снижаются в ожидании публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах.

Ранее Американский институт нефти (API) указал на рост запасов в США за неделю. Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов — почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 по Киеву составила $43,94 за баррель, что на $0,38 (0,86%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Вчера эти контракты подорожали на $1,04 (2,4%), до $44,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,47 (1,12%) — до $41,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1 — до $41,92 за баррель.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах сегодня в 17:30 по Киеву.

Ранее «Терминал» писал, что цены на нефть растут на фоне надежд на восстановление спроса.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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