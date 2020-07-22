ПАТ «Центренерго» у липні перерахувало вугледобувним підприємствам 143 млн гривень

Обновлено: Июль 22, 2020. Тэги: ,

ПАТ «Центренерго» у липні перерахувало вугледобувним підприємствам 143 млн гривень

Попри фінансові труднощі, знайомі всім учасникам ринку, ПАТ «Центренерго» знаходить можливості для виконання своїх зобов’язань перед шахтарями.

Повідомляє Центренерго.

Понад 143 мільйони гривень станом на 21 липня перерахувала вугледобувним підприємствам України державна енергогенеруюча компанія в рамках виконання плану погашення заборгованості. Попередньо на липень було заявлене погашення шахтарям 120 мільйонів гривень. Однак, компанії вдалося залучити додаткові внутрішні ресурси для перевиконання плану. Адже підтримка вітчизняної вугільної галузі є на сьогодні одним із пріоритетних стратегічних завдань ПАТ «Центренерго».

Завдяки діям державної енергогенеруючої компанії, у другій декаді липня вдалося розблокувати роботу шахт «Надія» і «Добропілля».

Раніше «Термінал» писав, що робота вугільних об’єднань буде відновлена разом із постачанням українського вугілля на Центренерго.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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