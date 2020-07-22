ПАТ «Центренерго» у липні перерахувало вугледобувним підприємствам 143 млн гривень

Попри фінансові труднощі, знайомі всім учасникам ринку, ПАТ «Центренерго» знаходить можливості для виконання своїх зобов’язань перед шахтарями.
Повідомляє Центренерго.
Понад 143 мільйони гривень станом на 21 липня перерахувала вугледобувним підприємствам України державна енергогенеруюча компанія в рамках виконання плану погашення заборгованості. Попередньо на липень було заявлене погашення шахтарям 120 мільйонів гривень. Однак, компанії вдалося залучити додаткові внутрішні ресурси для перевиконання плану. Адже підтримка вітчизняної вугільної галузі є на сьогодні одним із пріоритетних стратегічних завдань ПАТ «Центренерго».
Завдяки діям державної енергогенеруючої компанії, у другій декаді липня вдалося розблокувати роботу шахт «Надія» і «Добропілля».
Раніше «Термінал» писав, що робота вугільних об’єднань буде відновлена разом із постачанням українського вугілля на Центренерго.