Украина на 50% готова к отопительному сезону

По состоянию на середину лета Украина на 50% готова к следующему отопительному сезону. Кроме того, накоплены рекордные запасы природного угля и газа. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Передает РБК-Украина.

«По состоянию на 15 июля готовность жилищного фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается домов, школ и учреждений здравоохранения. По информации, которую дают нам регионы, подготовлено более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в подземных хранилищах закачаны рекордные запасы газа на уровне 21 млрд кубометров, также сформировались рекордные запасы угля для тепловых электростанций.

Ранее «Терминал» писал, что украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги.