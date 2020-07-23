ДТЕК першим в Україні встановлює промислову систему накопичення енергії

ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 1.5 МВт⋅год. ДТЕК і Honeywell приступили до детального проектування системи і її виготовлення, щоб вже до кінця року запустити першу найбільшу батарею України на майданчику Запорізької ТЕС (м. Енергодар).

Повідомляє ДТЕК.

За словами генерального директора ДТЕК Енерго Дмитра Сахарука, це буде перша в Україні СНЕ промислового масштабу, яка стане пілотним проектом ДТЕК з напрацювання оптимальних моделей роботи на різних сегментах енергетичного ринку країни.

Промислова система накопичення електроенергії — це новий рівень якості та підтримки стабільності об’єднаної енергосистеми України. ДТЕК також розглядає можливість підключення накопичувачів до своїх відновлювальних джерел енергії, але дане питання потребує додаткового законодавчого врегулювання.

Підписавши контракт ДТЕК приєднався до програми Honeywell Experion® Energy, яка дозволяє великим замовникам розробляти і запускати масштабні промислові системи накопичення енергії.

Раніше «Термінал» писав, що Shell финансирует строительство крупнейшей системы накопления энергии в Европе.