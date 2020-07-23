Нефть умеренно дорожает

Обновлено: Июль 23, 2020. Тэги:

Нефть умеренно дорожает

Цены на нефть выросли в четверг, но подъем был ограничен на фоне неожиданного роста запасов в США, в то время как устойчивое увеличение числа новых случаев коронавируса продолжило оказывать давление на восстановление спроса на топливо.

Передает Рейтер.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,79% до $44,64 за баррель к 13:10 по Киеву, на WTI — прибавили 0,84% до $42,25 за баррель.

Запасы нефти в США выросли на 4,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 17 июля, до 536,6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

США сообщили о более чем 1.000 смертей от COVID-19 во вторник — впервые с 10 июня, согласно подсчетам Рейтер.

“Рынок нефти удивительно тихий на фоне неожиданного роста запасов (по данным) EIA и эскалации напряженности между торговыми гигантами США и Китаем”, — сказал Автар Санду, менеджер сырьевых товаров в Phillip Futures.

Ранее «Терминал» писал, что НБУ дал прогноз мировых цен нефть и цен на бензин в Украине.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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