Нефть умеренно дорожает

Цены на нефть выросли в четверг, но подъем был ограничен на фоне неожиданного роста запасов в США, в то время как устойчивое увеличение числа новых случаев коронавируса продолжило оказывать давление на восстановление спроса на топливо.

Передает Рейтер.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,79% до $44,64 за баррель к 13:10 по Киеву, на WTI — прибавили 0,84% до $42,25 за баррель.

Запасы нефти в США выросли на 4,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 17 июля, до 536,6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

США сообщили о более чем 1.000 смертей от COVID-19 во вторник — впервые с 10 июня, согласно подсчетам Рейтер.

“Рынок нефти удивительно тихий на фоне неожиданного роста запасов (по данным) EIA и эскалации напряженности между торговыми гигантами США и Китаем”, — сказал Автар Санду, менеджер сырьевых товаров в Phillip Futures.

Ранее «Терминал» писал, что НБУ дал прогноз мировых цен нефть и цен на бензин в Украине.