Нефтяные цены перешли к снижению

Цены на эталонные марки нефти перешли от роста к падению в ходе биржевых торгов 23 июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 16:47 по Киеву составила $44,01 за баррель, что на $0,28 (0,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,21 (0,5%) — до $41,69 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта умеренно дорожали на сообщении CNBC, согласно которому республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года.

Однако давление на нефтяные цены оказывают опасения относительно влияния напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином на выполнение первый фазы торгового соглашения между двумя странами.

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