Оператор ГТС скоротив строк ремонту ділянки газопроводу біля кордону Україна-Словаччина

ТОВ «Оператор ГТС України» мінімізує строки ремонту ділянки газопроводу «Лупінг №4» з 7 до 3 тижнів.
Інформує Оператор ГТС.
На ділянці газопроводу біля кордону зі Словаччиною (ГВС «Будінце») були виявлені декілька дефектів, які потребують оперативної ліквідації. Цей газопровід має стратегічно важливе значення для забезпечення безпеки постачання газу до України, тому вимагає особливої уваги та виконання ремонтних робіт до початку нового опалюваного сезону. Після проведення повної діагностики зазначеної ділянки газопроводу був розроблений план технічних заходів щодо усунення виявлених дефектів. Більше того, ОГТСУ планує залучити додаткові ресурси для оптимізації ремонтних робіт та мінімізації строків їх проведення. Ми знайшли можливість піти на зустріч потребам учасників ринку та провести ремонтні роботи з 1 по 21 вересня 2020 року включно. Таким чином, замовники послуг зможуть користуватися вже придбаними потужностями у серпні 2020 року без будь-яких переривань.
Раніше «Термінал» писав, що Оператор ГТС України повідомив про ремонтні роботи на маршруті транспортування газу Словаччина-Україна.