Оператор ГТС скоротив строк ремонту ділянки газопроводу біля кордону Україна-Словаччина

Обновлено: Июль 23, 2020. Тэги: ,

Оператор ГТС скоротив строк ремонту ділянки газопроводу біля кордону Україна-Словаччина

ТОВ «Оператор ГТС України» мінімізує строки ремонту ділянки газопроводу «Лупінг №4» з 7 до 3 тижнів.

Інформує Оператор ГТС.

На ділянці газопроводу біля кордону зі Словаччиною (ГВС «Будінце») були виявлені декілька дефектів, які потребують оперативної ліквідації. Цей газопровід має стратегічно важливе значення для забезпечення безпеки постачання газу до України, тому вимагає особливої уваги та виконання ремонтних робіт до початку нового опалюваного сезону. Після проведення повної діагностики зазначеної ділянки газопроводу був розроблений план технічних заходів щодо усунення виявлених дефектів. Більше того, ОГТСУ планує залучити додаткові ресурси для оптимізації ремонтних робіт та мінімізації строків їх проведення. Ми знайшли можливість піти на зустріч потребам учасників ринку та провести ремонтні роботи з 1 по 21 вересня 2020 року включно. Таким чином, замовники послуг зможуть користуватися вже придбаними потужностями у серпні 2020 року без будь-яких переривань.

Раніше «Термінал» писав, що Оператор ГТС України повідомив про ремонтні роботи на маршруті транспортування газу Словаччина-Україна.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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