Україна продовжує участь у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля

Обновлено: Июль 23, 2020. Тэги: , ,

Україна продовжує участь у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля

В.о. Міністра енергетики України Ольга Буславець сьогодні підписала Угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р). З боку Європейського банку реконструкції та розвитку Угоду підписав Керуючий директор Департаменту довкілля та сталого розвитку Алістер Кларк.

Інформує Міністерство енергетики.

Підписання Угоди дозволить Україні продовжити участі у Фонді. Таку зацікавленість висловлено під час засідання Асамблеї вкладників Фонду у 2019 року, де було прийнято рішення про продовження діяльності Фонду до 2029 року.

Угодою передбачено внесок до Фонду у сумі 10 млн. євро, що дозволить отримати доступ до фінансової підтримки у вигляді грантів та технічної допомоги для реалізації проектів з підвищення енергоефективності та поліпшення екологічної ситуації, результатом яких має стати значне скорочення споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів.

 Участь України в попередній фазі Фонду при сплаті внеску в розмірі 10 млн. євро дозволила залучити фінансування для реалізації 22 проєктів загальною вартістю понад 516 млн. євро.

Раніше «Термінал» писав, що Держенергоефективності та Німецьке енергетичне агентство DENA окреслили пріоритетні напрями продовження партнерства.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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