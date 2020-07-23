Україна транспортувала на 45% менше газу через будівництво «Турецького потоку» – Оператор ГТС

Україна цього року транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році у зв’язку з будівництвом «Турецького потоку». Так, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту. Про це заявив під час онлайн-дискусії щодо незалежності Оператора, генеральний директор компанії Сергій Макогон.

Передає УНН.

«Цього року ми протранспортували на 45% газу менше, ніж минулого 2019 року. Ми пов’язуємо таке зниження товаротранспортної роботи, транзиту, з запуском «Турецького потоку», через який Болгарія, Греція, Туреччина та попередній місяць вже Румунія почали отримувати газ з Російської Федерації. Тому десь приблизно 15 млрд кубічних метрів газу-транзиту було втрачено «завдяки» будівництву «Турецького потоку», — сказав Макогон.

За його словами, якщо у наступному році буде побудована і запущена додаткова друга гілка «Турецького потоку», то, можливо, буде втрачено ще 15 млрд кубометрів транзиту, тому що Угорщина теж може перейти на отримання газу через «Турецький потік».

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