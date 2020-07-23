Україна транспортувала на 45% менше газу через будівництво «Турецького потоку» – Оператор ГТС

Обновлено: Июль 23, 2020. Тэги: , ,

Україна транспортувала на 45% менше газу через будівництво «Турецького потоку» – Оператор ГТС

Україна цього року транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році у зв’язку з будівництвом «Турецького потоку». Так, було втрачено близько 15 млрд кубометрів газу-транзиту. Про це заявив під час онлайн-дискусії щодо незалежності Оператора, генеральний директор компанії Сергій Макогон.

Передає УНН.

«Цього року ми протранспортували на 45% газу менше, ніж минулого 2019 року. Ми пов’язуємо таке зниження товаротранспортної роботи, транзиту, з запуском «Турецького потоку», через який Болгарія, Греція, Туреччина та попередній місяць вже Румунія почали отримувати газ з Російської Федерації. Тому десь приблизно 15 млрд кубічних метрів газу-транзиту було втрачено «завдяки» будівництву «Турецького потоку», — сказав Макогон.

За його словами, якщо у наступному році буде побудована і запущена додаткова друга гілка «Турецького потоку», то, можливо, буде втрачено ще 15 млрд кубометрів транзиту, тому що Угорщина теж може перейти на отримання газу через «Турецький потік».

Читайте у «Терміналі»: Україна припинила транзит газу для Туреччини та Болгарії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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