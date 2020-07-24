Долги населения за доставку газа достигли 700 млн гривен, — АГРУ

Обновлено: Июль 24, 2020. Тэги: , ,

Долги населения за доставку газа достигли 700 млн гривен, — АГРУ

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) заявляет, что долги населения за доставку газа достигли 700 млн гривен.

Передают Українськi Новини.

«Задолженность населения перед Операторами ГРС за распределение газа в 2020 году увеличилась до 700 млн гривен. Такой рост, в дополнение к неоплаченным потребителями услугами распределения газа в предыдущие периоды, ведет к долговому кризису во всей газовой отрасли», — сообщил на Ukrainian Gas Open председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

В целом, по Украине задолженность всех групп потребителей за распределение газа составляет более 2 млрд гривен.

По данным ассоциации, в отдельных областях уровень расчетов за распределение газа не превышает 50%.

«Ситуация осложняется распространением в Украине коронавируса, а также мораторием на отключение должников от газоснабжения. Во многих областях насчитываются десятки тысяч домохозяйств, которые с начала года еще ни разу не платили за доставку газа», — отметил Сенектутов.

По его словам, не лучше ситуация и с расчетами населения за газ, как товар.

Так, по состоянию на июль потребители задолжали за газ около 24 млрд гривен.

Долги производителей тепла для нужд населения за уже потребленный газ превысили 45 млрд гривен.

По мнению главы АГРУ, следует рассмотреть возможность списания такой задолженности и утвердить тарифы, которые полностью покрывают расходы по распределению газа, именно таким образом будет обеспечена своевременность расчетов в газовой отрасли в будущем.

«Долговая проблема требует решения. Причем не за счет потребителей. Примером цивилизованно решения проблемы является закон о списании долгов на рынке электроэнергии, который вступил в силу 14 июля», — сказал Сенектутов.

В АГРУ поддерживают механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ, предложенный в законопроекте 3800-1, это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и государственного Оператора ГТС.

Ранее «Терминал» писал, что платежки за транспортировку газа пересчитают задним числом — АГРУ.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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