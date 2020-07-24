Кремль обеспокоен санкциями против «Северного потока 2″

Накануне в четверг Сенат США одобрил свой вариант оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября), содержащий дополнительные санкции в отношении «Северного потока 2″.

Передает Прайм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал сообщение о новых санкциях со стороны США против газопровода Северный поток 2″. По его словам, Кремль обеспокоен санкциями: они неприемлемы и противоречат законодательству.

Власти РФ проанализируют ситуацию из-за санкций и выработают стратегию, направленную на реализацию крупного газового проекта.

«Безусловно, в рамках… совместной компании, которая является оператором этого проекта, постоянно осуществляются контакты представителей российской стороны и европейских стран, которые имеют отношение, в первую очередь Германии», — ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин обсудить эту ситуацию с коллегами из стран, которые участвую в строительстве «Северного потока 2″, совместную реакцию.

Ранее «Терминал» писал, что Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток-2″.