Рубрика | газ, Др. страны

Кремль обеспокоен санкциями против «Северного потока 2″

Обновлено: Июль 24, 2020. Тэги: , ,

Кремль обеспокоен санкциями против «Северного потока 2″

Накануне в четверг Сенат США одобрил свой вариант оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября), содержащий дополнительные санкции в отношении «Северного потока 2″.

Передает Прайм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал сообщение о новых санкциях со стороны США против газопровода Северный поток 2″. По его словам, Кремль обеспокоен санкциями: они неприемлемы и противоречат законодательству.

Власти РФ проанализируют ситуацию из-за санкций и выработают стратегию, направленную на реализацию крупного газового проекта.

«Безусловно, в рамках… совместной компании, которая является оператором этого проекта, постоянно осуществляются контакты представителей российской стороны и европейских стран, которые имеют отношение, в первую очередь Германии», — ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин обсудить эту ситуацию с коллегами из стран, которые участвую в строительстве «Северного потока 2″, совместную реакцию.

Ранее «Терминал» писал, что Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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