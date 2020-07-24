Нефтяные цены пошли в рост

Сегодня нефтяные цены демонстрируют рост после двухдневного снижения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 13:25 по Киеву составила $43,75 за баррель, что на $0,44 (1,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Вчера эти контракты подешевели на $0,98 (2,2%).

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене также на $0,44 (1,07%) — до $41,51 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,83 (2%).

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей.

Ранее «Терминал» писал, что Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.