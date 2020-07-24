Розпочинається дослідно-промислова експлуатація першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента ЧАЕС

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков вручив заступнику Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роману Шахматенку окремий дозвіл ДСП «Чорнобильська АЕС» на дослідно-промислову експлуатацію першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття».

Повідомляє Урядовий портал.

Отримання окремого дозволу є умовою ліцензії ДСП «Чорнобильська АЕС» на експлуатацію об’єкта «Укриття» серії ЕО № 000033 від 30.12.2001 року. Спорудження першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» завершилось у 2019 році.

Рішення про видачу зазначеного окремого дозволу прийнято Держатомрегулюванням на підставі Висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки заявних документів та позитивних результатів інспекційного обстеження ДСП ЧАЕС, яке було проведене інспекційною комісією у період 14-17 липня.

Під час дослідно-промислової експлуатації мають бути перевірені та отримані підтвердження того, що системи, конструкції і компоненти ПК-1 НБК, та об’єкт в цілому, функціонують у відповідності до проекту, виявлені недоліки усунені, а новий безпечний конфайнмент приведений у стан готовності до подальшої безпечної експлуатації.

Планується, що дослідно-промислова експлуатація об’єкта триватиме один рік, а після успішного її завершення ДСП ЧАЕС має надати до Держатомрегулювання заяву для отримання ліцензії на експлуатацію комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття» (у рамках окремого виду діяльності – переробка, зберігання радіоактивних відходів).

Раніше «Термінал» писав, що Україна внесе зміни до програми зняття з експлуатації ЧАЕС.