В Украине с 1 августа повышаются тарифы на газ и электроэнергию

С 1 августа тарифы на передачу электроэнергии повышаются почти на 55 процентов, а не в два раза, как предполагалась ранее. Кроме того, поднимутся тарифы за транспортировку газа.

Сообщает Юг-Газ.

С июня газ для населения, без учета налогов и расходов на распределение и транспортировку, подешевел на шесть процентов – до 2,14 гривны за кубометр.

Но в этой цене не учитывается размер абонплаты, которая с этого месяца поднимется на 24 процента. С одной стороны, размер абонплаты зависит от поставщика, а с другой – от того, сколько за “газовый год” (с октября по октябрь) голубого топлива было потрачено.

Доставка газа обходится значительно дороже в населенных пунктах с низкой плотностью населения. В то время как в больших городах с этим намного проще. Также изменения тарифов произойдут для потребителей, в чьих домах нет газового счетчика. Около полумиллиона граждан с 1 июля получат платежки с увеличенными суммами – в результате повышения норм потребления газа.

Ко всему прочему, с 1 августа возрастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК Укрэнерго.

Ранее «Терминал» писал, что Кабмин утвердил Нафтогаз поставщиком «последней надежды».