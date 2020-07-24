В Украине с 1 августа повышаются тарифы на газ и электроэнергию

Обновлено: Июль 24, 2020. Тэги: ,

В Украине с 1 августа повышаются тарифы на газ и электроэнергию

С 1 августа тарифы на передачу электроэнергии повышаются почти на 55 процентов, а не в два раза, как предполагалась ранее. Кроме того, поднимутся тарифы за транспортировку газа.

Сообщает Юг-Газ.

С июня газ для населения, без учета налогов и расходов на распределение и транспортировку, подешевел на шесть процентов – до 2,14 гривны за кубометр.

Но в этой цене не учитывается размер абонплаты, которая с этого месяца поднимется на 24 процента. С одной стороны, размер абонплаты зависит от поставщика, а с другой – от того, сколько за “газовый год” (с октября по октябрь) голубого топлива было потрачено.

Доставка газа обходится значительно дороже в населенных пунктах с низкой плотностью населения. В то время как в больших городах с этим намного проще. Также изменения тарифов произойдут для потребителей, в чьих домах нет газового счетчика. Около полумиллиона граждан с 1 июля получат платежки с увеличенными суммами – в результате повышения норм потребления газа.

Ко всему прочему, с 1 августа возрастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК Укрэнерго.

Ранее «Терминал» писал, что Кабмин утвердил Нафтогаз поставщиком «последней надежды».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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