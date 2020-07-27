Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 27 июля снизилась на 17,3%, или на 244,22 гривны/МВт-ч до 1 169,32 гривен/МВт-ч по сравнению с 20 июля. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия «Оператор рынка».

Передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах «Бурштынского энергоострова» сократилась на 0,1%, или на 2 гривны/МВт-ч до 1 705,8 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (36,28 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,84 евро/МВт-ч) в 34,4 раза, в Швеции (10,18 евро/МВт-ч) — в 3,6 раза, в Дании (31,08 евро/МВт-ч) — на 14,3%, во Франции (35,05 евро/МВт-ч) на 3,4%, в Германии (32,53 евро/МВт-ч) — на 10,3%, в Австрии (33,46 евро/МВт-ч) на 7,8%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 6,1%, или на 2,15 евро/МВт-ч до 37,12 евро/МВт-ч (1 196 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 27 июля).

Читайте в «Терминале»: цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем во многих европейских странах.