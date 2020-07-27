Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе

Обновлено: Июль 27, 2020. Тэги: , , ,

Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 27 июля снизилась на 17,3%, или на 244,22 гривны/МВт-ч до 1 169,32 гривен/МВт-ч по сравнению с 20 июля. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия «Оператор рынка».

Передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах «Бурштынского энергоострова» сократилась на 0,1%, или на 2 гривны/МВт-ч до 1 705,8 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (36,28 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,84 евро/МВт-ч) в 34,4 раза, в Швеции (10,18 евро/МВт-ч) — в 3,6 раза, в Дании (31,08 евро/МВт-ч) — на 14,3%, во Франции (35,05 евро/МВт-ч) на 3,4%, в Германии (32,53 евро/МВт-ч) — на 10,3%, в Австрии (33,46 евро/МВт-ч) на 7,8%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 6,1%, или на 2,15 евро/МВт-ч до 37,12 евро/МВт-ч (1 196 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 27 июля).

Читайте в «Терминале»: цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем во многих европейских странах.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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