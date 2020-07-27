Минэнерго полностью рассчиталось с долгами по зарплате шахтерам

Министерство энергетики полностью рассчиталось с долгами по заработной плате шахтерам. Однако остается задолженность, касающаяся реализации угольной продукции. Об этом сказала и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец во время брифинга в понедельник, 27 июля.

Передает РБК-Украина.

«За этот период удалось погасить задолженность по заработным платам из бюджета. Всего за полгода текущего было направлено на оплату государственным угольным предприятиям около 3 миллиардов гривен. Эти долги, которые остались — более 200 млн гривен — будут погашены в ближайшее время и будут возвращаться с реализации угольной продукции», — сказала Буславец.

Она подчеркнула, что оставшаяся задолженность касается реализации угольной продукции.

Кроме того, по словам Буславец, Минэнерго планирует провести модернизацию шахт в следующем году. По ее словам, чтобы модернизировать, надо понимать, какие шахты необходимо закрыть.

Ранее «Терминал» писал, что Міненерго закриватиме шахти поетапно — Буславець.