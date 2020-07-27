Минэнерго против возобновления импорта электроэнергии до конца 2021 года, – Буславец

Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта электроэнергии, но против ее импорта в Украину. Об этом на брифинге заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Передает БизнесЦензор.

«Минэнерго выступает за увеличение экспорта электроэнергии по всем направлениям, в зависимости от конъюнктуры рынка, но мы против ее импорта в нашу страну, потому что, по нашим расчетам, мы не видим потребности в импорте в 20-21 годах», – сказала Буславец.

«У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить внутренние потребности и иметь возможности для экспорта», – добавила она.

Ранее «Терминал» писал, что выручка от экспорта электроэнергии выросла с начала года на 30% – Таможенная служба.