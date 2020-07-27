Нефтяные цены незначительно снижаются после подъема на прошлой неделе

Цены на нефть незначительно опускаются в понедельник после небольшого подъема по итогам прошлой недели. Трейдеры следят за развитием конфликта США и Китая, а также продолжают оценивать данные о новых случаях заражения COVID-19 в Штатах.

Передает Investing.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 13:13 по Киеву составила $43,53 за баррель, что на $0,25 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,2 (0,48%) — до $41,09 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть Brent подорожала на 0,5%, WTI — на 1,3%.

Ранее «Терминал» писал, что цены на нефть растут на фоне надежд на восстановление спроса.