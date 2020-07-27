Нерест трески не помешает строительству «Северного потока 2″, — Nord Stream 2 AG

Недостроенный участок «Северного потока 2″ не подпадает под сезонные ограничения строительства из-за нереста трески, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Передает Прайм.

«Положение о разрешениях в связи с сезонными ограничениями из-за нереста трески (с июля по август) распространяется на строительные работы в зоне ограничения рыболовства, известной как Борнхольмский бассейн. Через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены. В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет», — пояснили в компании.

Ранее «Терминал» писал, что Дания временно запретила строительство Северного потока-2 из-за нереста трески.