Нефтяные цены слабо снижаются после роста накануне

Цены на нефть незначительно снижаются. Инвесторы опасаются, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Снижение нефтяных цен сдерживается ослаблением доллара США.

Передает Investing.

В центре внимания трейдеров — стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник упал до минимума с июня 2018 года.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран — от Китая до Испании и Германии — фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находящейся в настоящее время в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии по-прежнему избыточных запасов сырья.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 13.16 по Киеву во вторник составляет $43,77 за баррель, что на $0,13 (0,30%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,30 (0,72%) — до $41,46 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,31 (0,8%), до $41,6 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что нефть на физическом рынке Европы подорожала из-за сокращения поставок из РФ.