Рубрика | газ, Др. страны

Посольство США в ФРГ предостерегло фирмы от участия в «Северном потоке — 2″

Обновлено: Июль 28, 2020. Тэги: ,

Посольство США в ФРГ предостерегло фирмы от участия в «Северном потоке — 2″

Посольство США в Германии предостерегает компании от участия в сооружении газопровода «Северный поток — 2″.

Передает DW.

Соединенные Штаты «недвусмысленно и неустанно отмечают опасность» этого проекта для «совместных интересов в сфере безопасности в Европе», заявил представитель посольства США в Берлине медиакомпании Deutsche Welle во вторник, 28 июля. Вашингтон видит в газопроводе «не коммерческий проект, а ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России», подчеркнул он.

США проводили переговоры с европейскими партнерами и представителями промышленности и продолжат эти консультации. Государства, выступающие против строительства газопровода, «выражают свою позицию громче, чем прежде», отметили в американском дипломатическом представительстве.

Вашингтон «в настоящее время не вводит какие-либо санкции», сообщили в посольстве США. Однако по-прежнему занятые в проекте фирмы должны осознавать, что подобное участие «создает для них риски», подчеркнуло ведомство.

Ранее «Терминал» писал, что нерест трески не помешает строительству «Северного потока 2″, — Nord Stream 2 AG.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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