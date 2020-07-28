Посольство США в ФРГ предостерегло фирмы от участия в «Северном потоке — 2″

Посольство США в Германии предостерегает компании от участия в сооружении газопровода «Северный поток — 2″.

Передает DW.

Соединенные Штаты «недвусмысленно и неустанно отмечают опасность» этого проекта для «совместных интересов в сфере безопасности в Европе», заявил представитель посольства США в Берлине медиакомпании Deutsche Welle во вторник, 28 июля. Вашингтон видит в газопроводе «не коммерческий проект, а ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России», подчеркнул он.

США проводили переговоры с европейскими партнерами и представителями промышленности и продолжат эти консультации. Государства, выступающие против строительства газопровода, «выражают свою позицию громче, чем прежде», отметили в американском дипломатическом представительстве.

Вашингтон «в настоящее время не вводит какие-либо санкции», сообщили в посольстве США. Однако по-прежнему занятые в проекте фирмы должны осознавать, что подобное участие «создает для них риски», подчеркнуло ведомство.

Ранее «Терминал» писал, что нерест трески не помешает строительству «Северного потока 2″, — Nord Stream 2 AG.