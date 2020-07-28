Разумков подписал закон о «зеленой энергетике»

Обновлено: Июль 28, 2020. Тэги: ,

Разумков подписал закон о «зеленой энергетике»

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о снижении с июля «зеленых тарифов» для СЭС мощностью более 1 МВт на 15%, для ВЭС – на 7,5%. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта № 3658 на сайте Рады.

Передают Українськi Новини.

28 июля закон отправлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Согласно пояснительной записке, Рада снизила размер «зеленых тарифов» с 1 июля 2020 для объектов, введенных в эксплуатацию с июля 2015 до 31 декабря 2019: для СЭС мощностью более 1 МВт – на 15%, для СЭС менее 1 МВт – на 10% и для ВЭС – на 7,5%.

Также парламент снизил «зеленые тарифы» с 1 июля 2020 для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020, на 2,5%, а также установил предельный размер «зеленого тарифа» для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015, что позволит уменьшить размер «зеленых тарифов» для таких объектов до 52%.

Кроме того, парламент ограничил сроки ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения «зеленого тарифа» путем уменьшения с 1 августа 2020 размеров «зеленого тарифа» для таких объектов на 50%.

Также Рада ввела с 2022 года полную ответственность (в 2021 году – 50% ответственности) за небаланс своих фактических и акцептующих (прогнозных) графиков производства электроэнергии для всех производителей электроэнергии из ВИЭ, что создаст для таких субъектов экономические стимулы для повышения точности прогнозирования своих графиков отпуска электроэнергии и будет способствовать развитию сектора балансирующих мощностей.

При этом размер допустимой погрешности прогнозирования составляет для ВЭС 10%, для СЭС – 5%.

Также парламент определил оператора системы передачи электроэнергии национальную энергетическую компанию «Укрэнерго» ответственной за компенсацию недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии в результате выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и/или ограничение нагрузки, в соответствии с методикой, утверждаемой Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также за предоставление государственных гарантий по неизменности законодательства, действующего на день принятия этого закона, для производителей электроэнергии по «зеленому тарифу».

При этом были усовершенствованы процедуры организации и проведения «зеленых аукционов».

В частности, предусматривается: обеспечение возможности участия в аукционах СЭС, которые размещаются на крышах/фасадах зданий и капитальных сооружений; предоставление возможности проведения аукционов для СЭС, размещенных на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений (в том числе сооружений государственной и коммунальной собственности), по аналогии с механизмом проведения аукционов по земельным участкам; определение Кабмина ответственным за установление ежегодного графика проведения аукционов.

Также Рада определила максимальный размер ценового предложения на аукционе в зависимости от вида ВИЭ и года ввода энергообъекта в эксплуатацию; предоставила возможность проведения аукционов по отдельным видам альтернативных источников энергии и аукционов для других (кроме СЭС и ВЭС) производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии; снизила минимальное обязательное распределение доли квоты по технологиям с 15% до 10%.

Ранее «Терминал» писал, что инвесторы ВИЭ настаивают на продлении «зеленого» тарифа во избежание исков в международные суды.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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