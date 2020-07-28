Рівень наповнення українських газосховищ перевищив минулорічний максимум!

27 липня 2020 року рівень наповнення українських ПСГ досяг 21,8 млрд куб. м. Саме таким був активний обсяг газу в підземних газосховищах минулого року на кінець сезону закачування у листопаді. Цього року цей рівень досягнуто на 100 днів раніше.

Повідомляє Укртрансгаз.

Станом на 1 серпня 2019 року в підземних сховищах зберігалося 15,9 млрд куб. м блакитного палива. Цьогорічні показники закачування газу є рекордними для вітчизняних ПСГ.

Очікується, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5-26,5 млрд куб. м. При цьому у 2020 році максимальний рівень активного обсягу газу в ПСГ збільшиться на 20% в порівнянні з минулим роком.

За таких результатів цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ.

Раніше «Термінал» писав, що перше півріччя 2020 року стає рекордним для роботи українських ПСГ.