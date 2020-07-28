Укргідроенерго отримало в першому півріччі 2020р. прибуток майже 1,35 млрд грн

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Укргідроенерго за І півріччя 2020 року склав 5 967,1 млн. грн.
Інформує Укргідроенерго.
Чистий фінансовий результат за результатами І півріччя 2020 року – 1 346,1 млн. грн. Прибуткова діяльність компанії протягом останніх 10 років є високим позитивним показником.
За підсумками роботи у І півріччі 2020 року Товариство сплатило в повному обсязі свої зобов’язання до бюджетів усіх рівнів – 1 867,0 млн. грн., в тому числі дивідендів на державну часту акцій – 966,8 млн.грн.
Раніше «Трмінал» писав, що стартует списание долгов старого энергорынка.