Енергоатом оголосив на 30 липня електронний аукціон з продажу 34,8 тис. МВт-год електроенергії

ДП НАЕК «Енергоатом» виставив на продаж на майданчику ТБ «Українська енергетична біржа» 34 тис. 800 МВт-год електроенергії.
Інформує Енергоатом.
Електронний аукціон № EP-300720-18 розпочнеться о 18.00 30 липня 2020 року.
Період відпуску/відбору електричної енергії — 3 – 31 серпня 2020 року.
Стартова ціна — 1500 грн/МВт-год (без ПДВ), кількість лотів — 50.
Електроенергія, придбана на аукціоні, підлягає виключно подальшому продажу та/або постачанню за межі території України (здійснення експорту електричної енергії з ОЕС України). Покупець самостійно забезпечує доступ до міждержавних перетинів для подальшого експорту електроенергії.
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