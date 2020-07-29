Рубрика | газ, Официоз, Украина

В Украине установили требования к качеству сжиженного газа

Обновлено: Июль 29, 2020. Тэги: , ,

В Украине установили требования к качеству сжиженного газа

Кабинет министров утвердил Технический регламент относительно требований к газу сжиженному (ГС) для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей. Качество газа будут проверять.

Передает РБК-Украина.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 29 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодня в Украине отсутствует нормативно-правовой документ, определяющий требования к качеству сжиженного газа .

По данным Минэнерго, это «приводит к недобросовестной практике использования сжиженного газа, предназначенного для коммунально-бытового потребления, для заправки автотранспортных средств, что вводит в заблуждение потребителей (пользователей) за его отличные физико-химические показатели качества, чем ГС для автомобильного транспорта».

Постановление устанавливает единые требования в отношении показателей качества ГС при их производстве и предоставлении на рынке в соответствии с требованиями национальных стандартов. Документом устанавливаются требования к показателям качества ГС для автомобильного транспорта, а также для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Постановлением также вводится необходимость проведения оценки соответствия ГС, что вводится в обращение или предоставляется на рынке Украины, согласно процедуре оценки соответствия.

Ранее «Терминал» писал, что качеством газа довольны 62% опрошенных потребителей, тепла – 54%, электроэнергии – 77% — КМИС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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