Воднева енергетика може стати драйвером для сталого економічного розвитку України, — Держенергоефективності

Обновлено: Июль 29, 2020. Тэги: , , ,

Воднева енергетика може стати драйвером для сталого економічного розвитку України, — Держенергоефективності

Потенціал та шляхи розвитку водневої енергетики в Україні обговорили заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура із представниками Європейської економічної комісії ООН (UNECE)та Програми розвитку ООН (UNDP).

Повідомляє Держенергоефективності.

«Водень – це той напрям енергетики, який буде відігравати ключову роль у розвитку «чистої», безвуглецевої та процвітаючої економіки. Тому до цієї теми прикута увага всього світу», — наголошує державне агентство.

ЄС вже виділив Україну одним із партнерів у розвитку своєї Водневої стратегії та заохочує долучитися до Альянсу чистого водню.

Маючи значний потенціал для виробництва водню та інфраструктуру для його транспортування, українська сторона налаштована на співпрацю, результат та взаємовигідний успіх.

Усвідомлюючи актуальність теми, Міненерго із Держенергоефективності розпочинають співробітництво із партнерами щодо розвитку цього напряму.

Представники UNECE підтвердили переваги використання водню для декарбонізації цілого ряду секторів, зокрема енергетики, промисловості, транспортного сектору та посилення енергетичної безпеки.

За підсумками наради сторони домовилися із UNECE та UNDP розглянути можливості спільної розробки дорожньої карти розвитку сфери виробництва та використання водню в Україні із врахуванням міжнародного досвіду та стандартів.

Раніше «Термінал» писав, що Мінекоенерго досліджує можливості розвитку водневої енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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