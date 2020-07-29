Воднева енергетика може стати драйвером для сталого економічного розвитку України, — Держенергоефективності

Потенціал та шляхи розвитку водневої енергетики в Україні обговорили заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура із представниками Європейської економічної комісії ООН (UNECE)та Програми розвитку ООН (UNDP).

Повідомляє Держенергоефективності.

«Водень – це той напрям енергетики, який буде відігравати ключову роль у розвитку «чистої», безвуглецевої та процвітаючої економіки. Тому до цієї теми прикута увага всього світу», — наголошує державне агентство.

ЄС вже виділив Україну одним із партнерів у розвитку своєї Водневої стратегії та заохочує долучитися до Альянсу чистого водню.

Маючи значний потенціал для виробництва водню та інфраструктуру для його транспортування, українська сторона налаштована на співпрацю, результат та взаємовигідний успіх.

Усвідомлюючи актуальність теми, Міненерго із Держенергоефективності розпочинають співробітництво із партнерами щодо розвитку цього напряму.

Представники UNECE підтвердили переваги використання водню для декарбонізації цілого ряду секторів, зокрема енергетики, промисловості, транспортного сектору та посилення енергетичної безпеки.

За підсумками наради сторони домовилися із UNECE та UNDP розглянути можливості спільної розробки дорожньої карти розвитку сфери виробництва та використання водню в Україні із врахуванням міжнародного досвіду та стандартів.

Раніше «Термінал» писав, що Мінекоенерго досліджує можливості розвитку водневої енергетики.