Цены на нефть снижаются после роста накануне

Цены на нефть снижаются после подъема накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов в США. В то же время, перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, с учетом продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в Азии и США.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.

В то же время запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов — на 500 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей и не ожидали изменения запасов дистиллятов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 13:10 по Киеву в четверг составляет $43,53 за баррель, что на $0,56 (1,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,64 (1,55%) — до $40,63 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,6%), до $41,27 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет, — МЭА.