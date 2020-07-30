Цены на нефть снижаются после роста накануне

Обновлено: Июль 30, 2020. Тэги:

Цены на нефть снижаются после роста накануне

Цены на нефть снижаются после подъема накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов в США. В то же время, перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, с учетом продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в Азии и США.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.

В то же время запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов — на 500 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей и не ожидали изменения запасов дистиллятов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:10 по Киеву в четверг составляет $43,53 за баррель, что на $0,56 (1,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,64 (1,55%) — до $40,63 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,6%), до $41,27 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет, — МЭА.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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