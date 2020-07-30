Подписано меморандум про створення в Україні біржі природного газу

Секретаріат Енергетичного співтовариства, Міністерство енергетики України, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Українська енергетична біржа (УЕБ) у четвер підписали меморандум про взаєморозуміння для реформування газового сектора України відповідно до європейського законодавства.
Повідомляє Секретаріат Енергетичного співтовариства.
Угода передбачає загальні рамки та умови співпраці з підтримки створення біржі природного газу на базі Української енергетичної біржі.
Перша зустріч в рамках Меморандуму для визначення конкретних кроків його виконання запланована на вересень 2020 року.
Раніше «Термінал» писав, що запаси газу в українських сховищах можуть стати рекордними.