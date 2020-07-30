Россия в мае уступила Катару второе место по объемам поставок газа в Турцию

Россия в мае снизила объемы поставок газа в Турцию на 62% в годовом выражении, уступив второе место по объемам поставок Катару, говорится в отчете турецкого энергетического регулятора EPDK.

Передает Прайм.

Турция в мае снизила импорт газа на символические 0,51% в годовом выражении — до 2,667 миллиарда кубометров, из которых 1,221 миллиарда пришлось на трубопроводный газ, а 1,445 миллиарда на СПГ. Объем трубопроводных поставок при этом сократился на 45%, а импорт сжиженного природного газа, напротив, вырос по сравнению с маем 2019 года в три раза. В месячном же выражении импорт газа в Турцию увеличился на 1,3%.

Поставки газа из России в Турцию в мае вновь упали в годовом выражении — на 62%, до 340 миллионов кубометров. В месячном выражении объемы снизились на 38%.

При этом заметно увеличились поставки из Катара: в годовом выражении в четыре раза, в месячном — вдвое. Таким образом, Катар сместил РФ со второго места по объемам поставок газа в Турцию, отправив в страну 520 миллионов кубометров. Крупнейшую долю по поставкам газа в Турцию сохранил за собой Азербайджан, из которого было импортировано на 14,5% больше, чем в прошлом году, или 882 миллиона кубометров.

Доля России на рынке Турции в мае уменьшилась до 12,74% против апрельских 17,86%. На Азербайджан пришлось 33% поставок, на Катар — 19,5%.

Ранее «Терминал» писал, что Катар готовит удар по Газпрому.