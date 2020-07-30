Россия в мае уступила Катару второе место по объемам поставок газа в Турцию

Обновлено: Июль 30, 2020. Тэги: , , ,

Россия в мае уступила Катару второе место по объемам поставок газа в Турцию

Россия в мае снизила объемы поставок газа в Турцию на 62% в годовом выражении, уступив второе место по объемам поставок Катару, говорится в отчете турецкого энергетического регулятора EPDK.

Передает Прайм.

Турция в мае снизила импорт газа на символические 0,51% в годовом выражении — до 2,667 миллиарда кубометров, из которых 1,221 миллиарда пришлось на трубопроводный газ, а 1,445 миллиарда на СПГ. Объем трубопроводных поставок при этом сократился на 45%, а импорт сжиженного природного газа, напротив, вырос по сравнению с маем 2019 года в три раза. В месячном же выражении импорт газа в Турцию увеличился на 1,3%.

Поставки газа из России в Турцию в мае вновь упали в годовом выражении — на 62%, до 340 миллионов кубометров. В месячном выражении объемы снизились на 38%.

При этом заметно увеличились поставки из Катара: в годовом выражении в четыре раза, в месячном — вдвое. Таким образом, Катар сместил РФ со второго места по объемам поставок газа в Турцию, отправив в страну 520 миллионов кубометров. Крупнейшую долю по поставкам газа в Турцию сохранил за собой Азербайджан, из которого было импортировано на 14,5% больше, чем в прошлом году, или 882 миллиона кубометров.

Доля России на рынке Турции в мае уменьшилась до 12,74% против апрельских 17,86%. На Азербайджан пришлось 33% поставок, на Катар — 19,5%.

Ранее «Терминал» писал, что Катар готовит удар по Газпрому.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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