Міненерго працює над реалізацією закону про вдосконалення умов підтримки «зеленої» енергетики

Під час засідання Антикризового енергетичного штабу в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець розповіла про плани Міністерства щодо реалізації положень закону про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Повідомляє Міненерго.

«Ми розпочали роботу з визначення обсягів річних квот підтримки «зеленої» енергетики, графіків організації аукціонів та підготовку нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію положень закону. Для більш узгодженої та продуктивної роботи плануємо створити координаційну групу», – зазначила Ольга Буславець.

Тривають переговори з державними банками та міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення на пільгових умовах до 300 млн євро кредитних коштів, зокрема для покриття частини заборгованості ДП «Гарантований покупець» за «зеленим» тарифом.

Водночас умовою банків для таких кредитів є фінансова стабілізація роботи учасників ринку електроенергії. Відповідне рішення для збалансування ринку має прийняти НКРЕКП.

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