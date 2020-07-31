Міненерго працює над реалізацією закону про вдосконалення умов підтримки «зеленої» енергетики

Обновлено: Июль 31, 2020. Тэги: , , ,

Міненерго працює над реалізацією закону про вдосконалення умов підтримки «зеленої» енергетики

Під час засідання Антикризового енергетичного штабу в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець розповіла про плани Міністерства щодо реалізації положень закону про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Повідомляє Міненерго.

«Ми розпочали роботу з визначення обсягів річних квот підтримки «зеленої» енергетики, графіків організації аукціонів та підготовку нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію положень закону. Для більш узгодженої та продуктивної роботи плануємо створити координаційну групу», – зазначила Ольга Буславець.

Тривають переговори з державними банками та міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення на пільгових умовах до 300 млн євро кредитних коштів, зокрема для покриття частини заборгованості ДП «Гарантований покупець» за «зеленим» тарифом.

 Водночас умовою банків для таких кредитів є фінансова стабілізація роботи учасників ринку електроенергії. Відповідне рішення для збалансування ринку має прийняти НКРЕКП.

Читайте у «Терміналі»: Міненерго і Нацбанк обговорили заходи, які сприятимуть виконанню умов Меморандуму з інвесторами у ВДЕ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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