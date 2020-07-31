Нефтяные цены повышаются после падения до 3-недельных минимумов

Сегодня цены на нефть эталонных марок повышаются, восстанавливаясь после падения до 3-недельных минимумов в предыдущую сессию на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП.

Передает Investing.

Стоимость окстябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 по Киеву составила $43,40 за баррель, что на $0,15 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,19 (0,48%) — до $40,11 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,35 (3,3%) — до $39,92 за баррель. Котировки впервые опустились ниже отметки в $40 за баррель, завершив сессию на минимальной отметке с 9 июля, по данным Market Data.

Ранее «Терминал» писал, что Shell списала $16,8 млрд с активов после пересмотра прогнозов по ценам на нефть и газ.