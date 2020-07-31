По итогам І полугодия КИУМ украинских АЭС снизился на 5,8% — до 65,2%

За І полугодие 2020 года коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков АЭС составил 65,2%, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Информирует Энергоатом.

Вместе с тем коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки украинских атомных электростанций за первое полугодие 2020 года составил 74,6%, что на 9,4 процентных пункта больше показателя КИУМ.

За І полугодие нынешнего года Энергоатом произвел 39 млрд 503,3 млн кВт-час электроэнергии, то есть скорректированная плановая задача по производству электроэнергии была выполнена на 102,4%.

В апреле этого года Министерство энергетики предложило новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год, согласно которому прогнозное производство электроэнергии атомными электростанциями было сокращено на 7 млрд кВт-час (или на 8,6%) – до 73,7 млрд кВт-час.

Энергоатом напоминает, что просроченная задолженность ГП «Гарантированный Покупатель» за приобретенную у Энергоатома в первом полугодии 2020 года электроэнергию составляет 7 млрд 111,9 млн грн.

В отчетном периоде Энергоатом уплатил налогов в бюджеты всех уровней и произвел расчетов по страхованию на сумму 7 млрд 128,1 млн грн.

Ранее «Терминал» писал, что парламент ухвалив закон про погашення боргів ДП «Енергоринок».