По итогам І полугодия КИУМ украинских АЭС снизился на 5,8% — до 65,2%

Обновлено: Июль 31, 2020. Тэги: , , ,

По итогам І полугодия КИУМ украинских АЭС снизился на 5,8% — до 65,2%

За І полугодие 2020 года коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) энергоблоков АЭС составил 65,2%, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Информирует Энергоатом.

Вместе с тем коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки украинских атомных электростанций за первое полугодие 2020 года составил 74,6%, что на 9,4 процентных пункта больше показателя КИУМ.

За І полугодие нынешнего года Энергоатом произвел 39 млрд 503,3 млн кВт-час электроэнергии, то есть скорректированная плановая задача по производству электроэнергии была выполнена на 102,4%.

В апреле этого года Министерство энергетики предложило новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год, согласно которому прогнозное производство электроэнергии атомными электростанциями было сокращено на 7 млрд кВт-час (или на 8,6%) – до 73,7 млрд кВт-час.

Энергоатом напоминает, что просроченная задолженность ГП «Гарантированный Покупатель» за приобретенную у Энергоатома в первом полугодии 2020 года электроэнергию составляет 7 млрд 111,9 млн грн.

В отчетном периоде Энергоатом уплатил налогов в бюджеты всех уровней и произвел расчетов по страхованию на сумму 7 млрд 128,1 млн грн.

Ранее «Терминал» писал, что парламент ухвалив закон про погашення боргів ДП «Енергоринок».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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