Строительство «Северного потока — 2″ можно будет возобновить в начале августа

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2″ можно будет возобновить 3 августа 2020 года. В этот день истекает срок подачи апелляции на решение Датского энергетического агентства (DEA) о том, что строить газопровод можно с помощью судов с якорями.

Передает РБК-Украина.

«Возможная апелляция, поданная в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не будет иметь немедленного приостанавливающего действия, если совет не примет иного решения», — цитирует агентство заявление DEA.

Ранее DEA внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство «Северного потока — 2″ в датских водах. В частности, компании теперь позволено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Однако строительство «Северного потока 2″ нельзя возобновить до 3 августа, когда истекает срок обжалования обновленного разрешения DEA.

Ранее «Терминал» писал, что нерест трески не помешает строительству «Северного потока 2″, — Nord Stream 2 AG.