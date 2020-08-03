2 серпня атомні станції України недовиробили 56,73 млн кВт·г електроенергії

3 серпня 2020 року на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.
Наявна генеруюча потужність НАЕК «Енергоатом» — 10 210 МВт, поточна потужність становить 7 770 МВт, пише пресслужба «Енергоатому».
2 серпня 2020 року енергоблоки АЕС України виробили 188,96 млн кВт·г.
Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 56,73 млн кВт·г електроенергії.
З початку серпня виробництво становить 380,55 млн кВт·г. Через балансові обмеження з початку серпня АЕС недовиробили 111,21 млн кВт·г.
З початку 2020 року — 45 638,41 млн кВт·г. Через балансові обмеження АЕС з початку року недовиробили 6 863,47 млн кВт·г.
За оперативними даними з початку року частка електроенергії НАЕК «Енергоатом» у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 55%.