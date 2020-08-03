2020-08-03: Мировые цены на нефть колеблются

Обновлено: Август 03, 2020. Тэги: , , , ,

2020-08-03: Мировые цены на нефть колеблются

Цены на нефть опускаются в связи с опасениями, что спрос на сырье будет снижаться на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире, при том что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу.

Об этом пишет «Investing.com»

Пандемия COVID-19 остается «самым важным фактором, ограничивающим спрос на нефть», с учетом экспоненциального роста заболеваемости и числа смертей, отмечают эксперты AxiCorp. С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 06:00 по московскому времени понедельника от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.

Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти — на 2 млн баррелей в сутки, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение в минувшие три месяца.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу, до 180 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск в понедельник составляет $43,39 за баррель, что на $0,13 (0,30%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,27 (0,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,21 (0,52%) — до $40,06 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,35 (0,9%).

В июле Brent подорожала более чем на 5%, WTI — на 2,6%.

Автор:

(Всего статей: 8858)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: