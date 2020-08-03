2020-08-03: Мировые цены на нефть колеблются

Цены на нефть опускаются в связи с опасениями, что спрос на сырье будет снижаться на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире, при том что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу.

Об этом пишет «Investing.com»

Пандемия COVID-19 остается «самым важным фактором, ограничивающим спрос на нефть», с учетом экспоненциального роста заболеваемости и числа смертей, отмечают эксперты AxiCorp. С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 06:00 по московскому времени понедельника от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.

Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти — на 2 млн баррелей в сутки, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение в минувшие три месяца.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу, до 180 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск в понедельник составляет $43,39 за баррель, что на $0,13 (0,30%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,27 (0,6%).

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,21 (0,52%) — до $40,06 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,35 (0,9%).

В июле Brent подорожала более чем на 5%, WTI — на 2,6%.