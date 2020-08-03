Минэнерго утвердило обновленный устав Энергоатома

3 августа ГП НАЭК «Энергоатом» получило от Министерства энергетики Украины утвержденный в новой редакции Устав и подало его на государственную регистрацию.

Сообщает Энергоатом.

Новый устав долго не рассматривался органом управления, что стало причиной иска в суд, но как только Министерство выразило готовность обсуждать новую редакцию документа, Энергоатом отозвал этот иск ради установления конструктивного диалога.

Утвержденный Устав возвращает предприятию право утверждать организационную структуру, численность и штатное расписание. Также в нем учтена позиция Компании по назначению президента, утверждению финплана, процедуры отчуждения имущества и крупных сделок — то есть, по всем тем вопросам, которые и были предметом судебного иска предприятия к министерству. Также Устав содержит четкий перечень должностей, которые должны подавать электронную декларацию о доходах.

Ранее «Терминал» писал, что Кабмин разрешил «Энергоатому» продавать электроэнергию по двусторонним договорам.