Наглядова рада Укренерго призначила голову правління компанії

Наглядова рада ПрАТ «НЕК Укренерго» 2 серпня 2020 р. на позачерговому засіданні в результаті конкурсу обрала та призначила Володимира Кудрицького на позицію голови правління компанії.
Інформує Укренерго.
З вересня 2019 р. Кудрицький обіймав посаду першого заступника голови правління, а з кінця лютого 2020 р. виконував обов’язки керівника «Укренерго». В Компанію Володимир Кудрицький прийшов у 2016 р. Обіймав пост заступника директора з інвестицій. До призначення в «Укренерго» Кудрицький працював директором з розвитку ПАТ «Укртранснафта», був операційним менеджером та директором з внутрішнього аудиту у провідних міжнародних та українських компаніях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton. Отримав освіту з міжнародної економіки в Київському національному економічному університеті, є членом асоціації присяжних бухгалтерів Великобританії (АССА), а також сертифікованим внутрішнім аудитором Інституту внутрішніх аудиторів США (СІА). Є членом консультативно-наглядової групи ініціативи з забезпечення прозорості будівництва CoST.
Раніше «Термінал» писав, що усі боржники Укренерго отримають статус «переддефолтний».