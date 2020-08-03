Підвищення нічних прайскепів не вирішить існуючих проблем ринку — ПЕАУ

Обновлено: Август 03, 2020. Тэги: ,

Підвищення нічних прайскепів не вирішить існуючих проблем ринку — ПЕАУ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни до своєї постанови № 766 від «08» квітня 2020 р.

Про це йдеться на сайті Регулятора.

Так НКРЕКП встановила нове значення граничної ціни у нічні години тільки для зони «ОЕС України» на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку: price cap має становити не більше 60% від граничної ціни у денні години. Таким чином регулятор підвищив price cap на 28,1% (із 959,12 до 1228,94 грн./МВт. год.). Новий price cap встановлено тимчасово (до 6 серпня) у години мінімального навантаження, тобто можна сприймати його, як певний експеремент.

Згідно з обґрунтуванням, такий крок пояснюється тим, що теплова генерація у нічні години продає електроенергію на РДН та ВДР нижче її собівартості (чинний price cap не покриває витрат на виробництво електроенергії). В обґрунтуванні Регулятор також зазначає, що таке підвищення граничних цін у нічні години впродовж дії карантину пропонувало агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Перша енергетична асоціація України наголошує, що підвищення price cap у нічні години на РДН та ВДР є незначним позитивним кроком у напрямку справді ринкового ціноутворення. Така зміна умов торгівлі електроенергією з боку НКРЕКП пом’якшує нею ж створені перекоси. Проте прийняте рішення є половинчастим, не здатним вплинути на ситуацію на ринку електроенергії в цілому. Адже продовження практики застосування price cap в умовах надлишку пропозиції позбавлене будь якої економічної логіки. По суті це нічим не підкріплена претензія Регулятора на підміну ринкових механізмів елементами адміністративного управління. Претензія, яка, серед іншого, призвела до у цілому  сумної ситуації на ринку електроенергії.

Для повного подолання кризової ситуації в електроенергетиці необхідно вжити ще цілу низку невідкладних заходів, зокрема, щодо завершення реформування ринку електроенергії: усунення не виправданого  адміністративного втручання у його роботу, перегляд механізму ПСО, повноцінне впровадження та розвиток ринку допоміжних послуг, приведення тарифів для побутових споживачів до ринкового рівня тощо.

«Термінал» писав, Регулятор на засіданні 1 серпня ухвалив рішення про зниження «зеленого» тарифу на електроенергію.

Автор:

(Всего статей: 8858)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: