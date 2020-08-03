Підвищення нічних прайскепів не вирішить існуючих проблем ринку — ПЕАУ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни до своєї постанови № 766 від «08» квітня 2020 р.

Про це йдеться на сайті Регулятора.

Так НКРЕКП встановила нове значення граничної ціни у нічні години тільки для зони «ОЕС України» на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку: price cap має становити не більше 60% від граничної ціни у денні години. Таким чином регулятор підвищив price cap на 28,1% (із 959,12 до 1228,94 грн./МВт. год.). Новий price cap встановлено тимчасово (до 6 серпня) у години мінімального навантаження, тобто можна сприймати його, як певний експеремент.

Згідно з обґрунтуванням, такий крок пояснюється тим, що теплова генерація у нічні години продає електроенергію на РДН та ВДР нижче її собівартості (чинний price cap не покриває витрат на виробництво електроенергії). В обґрунтуванні Регулятор також зазначає, що таке підвищення граничних цін у нічні години впродовж дії карантину пропонувало агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Перша енергетична асоціація України наголошує, що підвищення price cap у нічні години на РДН та ВДР є незначним позитивним кроком у напрямку справді ринкового ціноутворення. Така зміна умов торгівлі електроенергією з боку НКРЕКП пом’якшує нею ж створені перекоси. Проте прийняте рішення є половинчастим, не здатним вплинути на ситуацію на ринку електроенергії в цілому. Адже продовження практики застосування price cap в умовах надлишку пропозиції позбавлене будь якої економічної логіки. По суті це нічим не підкріплена претензія Регулятора на підміну ринкових механізмів елементами адміністративного управління. Претензія, яка, серед іншого, призвела до у цілому сумної ситуації на ринку електроенергії.

Для повного подолання кризової ситуації в електроенергетиці необхідно вжити ще цілу низку невідкладних заходів, зокрема, щодо завершення реформування ринку електроенергії: усунення не виправданого адміністративного втручання у його роботу, перегляд механізму ПСО, повноцінне впровадження та розвиток ринку допоміжних послуг, приведення тарифів для побутових споживачів до ринкового рівня тощо.

«Термінал» писав, Регулятор на засіданні 1 серпня ухвалив рішення про зниження «зеленого» тарифу на електроенергію.