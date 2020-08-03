Польський антимонопольний регулятор оштрафував «Газпром» за небажання співпрацювати на $ 57 млн

Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував «Газпром» за небажання співпрацювати з ним по розслідуванню щодо проекту Nord Stream 2 на 213 млн злотих (57 млн дол).
Про це йдеться на сайті польського відомства.
Накладення штрафу на Газпром пов’язано з проведеним розслідуванням, що стосуються створення консорціуму, яке фінансує будівництво газопроводу «Північний потік 2″ без згоди UOKiK.
UOKiK пред’явив звинувачення шести компаніям: «Газпрому», Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea.
«В ході цього розгляду голова UOKiK звернувся за документами, що стосуються справи, також до «Газпрому», однак компанія відмовилася надати інформацію, важливу для розгляду», — пише польське відомство.
«Термінал» писав, польське антимонопольне відомство UOKiK (Управління по конкуренції та захисту прав споживачів) прийняло рішення про накладення штрафу в розмірі 40 млн євро на партнера російського Газпрому в ході розслідування неузгодженого фінансування газопроводу «Північний потік — 2″.