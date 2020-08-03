Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в порт Одессы 4-5 августа

Очередной танкер нефти от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси прибудет в порт Одессы 4-5 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Передает БЕЛТА.

«2 августа из Супсы (порт в Грузии. — Прим. БЕЛТА) вышел танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти. Прибытие в порт Южный ожидается 4-5 августа», — сообщил Александр Тищенко.

SOCAR в этом году поставила белорусскому концерну «Белнефтехим» пять партий нефти общим объемом около 420 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса — Броды на Мозырский НПЗ. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

Ранее «Терминал» писал, что Беларусь закупила у США очередной танкер с 80 тыс. тонн нефти — Белнефтехим.