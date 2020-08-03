Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в порт Одессы 4-5 августа

Обновлено: Август 03, 2020. Тэги: , , , , , ,

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в порт Одессы 4-5 августа

Очередной танкер нефти от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси прибудет в порт Одессы 4-5 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Передает БЕЛТА.

«2 августа из Супсы (порт в Грузии. — Прим. БЕЛТА) вышел танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти. Прибытие в порт Южный ожидается 4-5 августа», — сообщил Александр Тищенко.

SOCAR в этом году поставила белорусскому концерну «Белнефтехим» пять партий нефти общим объемом около 420 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса — Броды на Мозырский НПЗ. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

Ранее «Терминал» писал, что Беларусь закупила у США очередной танкер с 80 тыс. тонн нефти — Белнефтехим.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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