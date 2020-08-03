В ОАЕ запустили першу в арабських країнах атомну станцію

В Об’єднаних Арабських Еміратах успішно запустили АЕС «Барака» в Абу-Дабі.
Це перша атомна електростанція в арабських країнах, пише УНІАН.
Влада країни націлена ввести чотири такі електростанції і забезпечити ними чверть потреби держави в електроенергі.
«Сьогодні публічно оголошуємо про успіх ОАЕ в запуску першого мирного атомного реактора в арабському світі … Фахівцям вдалося завантажити ядерне паливо, провести комплексні випробування та успішно завершити операцію з запуску», — написав прем’єр-міністр ОАЕ і правитель Дубаю Мухаммед бен Рашид аль Мактум в Twitter.
За його словами, атомні станції і дослідження космосу з боку ОАЕ — це «повідомлення світу, що араби здатні відновити свій шлях у науці і конкурувати з іншими великими націями». АЕС складається з чотирьох енергоблоків потужністю 5,6 МВт. Еміратське агентство з ядерного регулювання видало ліцензію на експлуатацію першого блоку компанії Nawah Energy Company.