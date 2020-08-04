2020-08-04: Нефть дешевеет после роста цен накануне

Нефтяные цены снижаются.



Об этом пишет «Investing.com».

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составила $43,81 за баррель, что на $0,34 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,63 (1,5%).

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,28 (0,68%) — до $40,73 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (1,8%).

Вчера рынок поддержали превысившие прогнозы статданные. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта. Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Оптимизм инвесторов был также связан с новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для предупреждения COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

В то же время, страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи — на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.

«Инвесторы опасаются, что увеличение добычи обратит вспять недавнее восстановление нефтяных цен, особенно на фоне роста случаев коронавируса по всему миру и продолжающегося спада спроса», — считает глава Sun Global Investments Михир Кападия.