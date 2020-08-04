2020-08-04: Нефть дешевеет после роста цен накануне

Обновлено: Август 04, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-08-04: Нефть дешевеет после роста цен накануне

Нефтяные цены снижаются.

Об этом пишет «Investing.com».

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составила $43,81 за баррель, что на $0,34 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,63 (1,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,28 (0,68%) — до $40,73 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (1,8%).

Вчера рынок поддержали превысившие прогнозы статданные. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта. Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Оптимизм инвесторов был также связан с новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для предупреждения COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

В то же время, страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи — на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.

«Инвесторы опасаются, что увеличение добычи обратит вспять недавнее восстановление нефтяных цен, особенно на фоне роста случаев коронавируса по всему миру и продолжающегося спада спроса», — считает глава Sun Global Investments Михир Кападия.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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