2020-08-04: Хмельницкая область лидирует в повышении цен на ДТ

4 августа 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались практически во всех регионах. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Хмельницкой области в сегменте ДТ.
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Хмельницкая область заняла 13-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Черниговской (21,67 грн/л), Сумской (21,79 грн/л) и Винницкой (22,19 грн/л) областях.
Повышение средней розничной цены на ДТ в Хмельницкой области за день составило 0,14 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 22,65 грн/л.
Динамика средних розничных цен на ДТ в Хмельницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0, 75 грн выше минимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 6 июля и составляла 21,9 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Авантаж 7 (19.45)
- PRIME (19.8)
- Маркет (19.9)
- Chipo (20.4)
- ОЛАС (20.5)
- БРСМ-Нафта (20.92)
- Укрнафта (21.0)
- ANP (21.0)
- Авиас (21.0)
- UPG (21.0)
Розничные цены на ДТ на заправках Хмельницкой области колебались в диапазоне от минимальных 19,45 грн/л. до максимальных 26,19 грн/л.