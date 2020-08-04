Газпром может возобновить прокладку «Северного потока 2″

Апелляционный совет Дании по энергетике не получил апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока 2″, говорится в сообщении ведомства.

Передает Прайм.

«Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Cо вторника, 4 августа, Nord Stream 2 AG может возобновить строительство, заявили в апелляционном совете.

Ранее «Терминал» писал, что Дания разрешила Nord Stream 2 продолжить укладку труб.