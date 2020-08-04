Суд просять визнати чинний склад НКРЕКП некомпетентним

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.



Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

«Позивач зазначає, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, що на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції», — йдеться у повідомленні.

На разі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року. Зокрема, до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Олени Антонової, до 1 липня 2021 року — до Оксани Кривенко, до 1 липня 2023 року — до Олексія Магди, до 1 липня 2024 року — до Ольги Бабій та Дмитра Коваленка, до 1 липня 2025 — до Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.