Суд просять визнати чинний склад НКРЕКП некомпетентним

Обновлено: Август 04, 2020. Тэги: , ,

Суд просять визнати чинний склад НКРЕКП некомпетентним

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

«Позивач зазначає, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, що на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції», — йдеться у повідомленні.

На разі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року. Зокрема, до 1 липня 2020 року ротація застосовується до члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Олени Антонової, до 1 липня 2021 року — до Оксани Кривенко, до 1 липня 2023 року — до Олексія Магди, до 1 липня 2024 року — до Ольги Бабій та Дмитра Коваленка, до 1 липня 2025 — до Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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